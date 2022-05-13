Латвія: у Ризі вирішили знести радянський пам'ятник

Депутати Ризької думи на позачерговому засіданні 13 травня вирішили знести встановлений за часів СРСР пам'ятник воїнам радянської армії.

Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 39 голосами, «проти» 13, ще 8 осіб із різних причин не голосували.

Частина латвійського суспільства вважає цей пам'ятник одним із символів радянської окупації.

За даними видання Delfi, засідання проходило у віддаленому форматі. Значна частина російського населення виступає проти знесення, вважаючи, що пам'ятник увічнює пам'ять визволителів Риги від нацизму. Поліція затримала 7 людей на Ратушній площі, які, як стверджується, протестували проти рішення.

Сейм Латвії 12 травня зняв юридичну перешкоду для знесення радянських памʼятників на території країни, припинивши в односторонньому порядку дію 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам.

Однак ще 11 травня мер Риги спрогнозував, що, ймовірно, до виборів Сейму, які заплановані на 1 жовтня цього року, монумент прибрати зі столиці не вдасться, тому що для такого демонтажу необхідно провести конкурс на право здійснення таких робіт та вирішити, як виглядатиме територія парку після знесення цього памʼятника. Це – тривалий процес.

У самій Росії вимагають покарання для Латвії через її рішення: голова комісії Ради Федерації РФ із захисту суверенітету Андрєй Клімов заявив, що Латвію «необхідно напоумити», вживши вкрай жорсткі заходи економічного характеру.