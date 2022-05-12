У Латвії дозволили зносити радянські памʼятники. Росія хоче «покарати» її за це

Сейм Латвії зняв юридичну перешкоду для знесення радянських памʼятників на території країни, припинивши в односторонньому порядку дію 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам.

У звʼязку з цим Ризька дума на найближчому засіданні планує розглянути питання щодо знесення радянського пам'ятника в Пардаугаві.

Однак ще 11 травня мер Риги спрогнозував, що, ймовірно, до виборів Сейму, які заплановані на 1 жовтня цього року, монумент прибрати зі столиці не вдасться, тому що для такого демонтажу необхідно провести конкурс на право здійснення таких робіт та вирішити, як виглядатиме територія парку після знесення цього памʼятника. Це – тривалий процес.

Російський союз Латвії (РСЛ) уже закликав тих, хто незгодний із таким рішенням Сейму, прийти 13 травня пікетувати його.

У самій Росії вимагають покарання для Латвії через її рішення: голова комісії Ради Федерації РФ із захисту суверенітету Андрєй Клімов заявив, що Латвію «необхідно напоумити», вживши вкрай жорсткі заходи економічного характеру.

Водночас перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Владімір Джабаров заявив, що Росія готова забрати із Риги пам'ятник радянським визволителям, який хочуть знести.