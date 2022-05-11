У центрі Дніпра демонтували пам’ятник комсомольцям

У Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста. Демонтаж здійснили комунальні служби.

Цей пам’ятник збиралися демонтувати в рамках декомунізації 2016 року. Тоді у комісії з питань декомунізації, створеній при міській раді, Радіо Свобода повідомляли, що цей та ще кілька пам’ятників не потрапили під дію законів про декомунізацію через бюрократичну тяганину: монумент не вважався пам’ятником часів СРСР, адже був встановлений за часів незалежної України.

2010 року в Дніпрі, біля колишнього музею історії комсомолу, в центрі міста, відкрили пам'ятний знак комсомольцям. Об’єкт встановили на честь 90-річчя створення комсомольських організацій Дніпропетровщини. У бронзі відлили двох молодих людей, котрі саджають дерево. Автор скульптури – Юрій Павлов. Пам’ятник, як стверджували ініціатори його встановлення – комсомольські функціонери радянських часів, виготовили коштом добровільних внесків, на скульптуру зібрали 600 тисяч гривень.

Невідомі неодноразово обливали монумент фарбою, зокрема 2018 року.

Планують, що демонтований пам’ятник стане експонатом майбутнього Музею тоталітаризму.

Раніше, 3 травня, у Дніпрі демонтували стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об'єктів.

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва тоді розповіла, що демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад, а потім створять музей. За її словами, загалом у Дніпрі з 2014 року у рамках декомунізації прибрали близько ста символів, пам’ятних знаків, меморіальних дощок тощо.