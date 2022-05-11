У Дніпрі перейменували ще 20 вулиць, назви яких пов’язані з Росією, яка веде проти України повномасштабну війну. Відповідне рішення ухвалено 11 травня на сесії міськради.

Низці вулиць повернули історичні назви, ще частині – дали імена на честь українських митців і захисників.

Так, вулиця Ватутіна стала узвозом Воздвиженським, вулиця Гагринська і провулок Гагринський отримали нові назви на честь Василя Корнієнка (українського художника, який народився на Дніпропетровщині і був ілюстратором «Енеїди» Івана Котляревського), вулиця Іжевська називатиметься Брилів Шлях, Костромська – Мамаєва Балка, Мурманська – Балакліївська, Муромська – Мереф’янська, Уральська – Національної Гвардії тощо.

21 квітня в Дніпрі перейменували 31 вулицю, пов’язану з Росією. Тоді назви пов’язані з назвами населених пунктів, які постраждали від російської агресії, – Чорнобаївська, Гостомельська, Бучанська, Ворзельська, Ірпінська, Бородянська, Краматорська, Дебальцівська тощо.