У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких пов’язані з Росією

У Дніпрі перейменували 31 вулицю, назви яких пов’язані з Росією, повідомив на брифінгу 21 квітня міський голова Борис Філатов.

За його словами, їм дали назви пов’язані з назвами населених пунктів, які постраждали від російської агресії, – Чорнобаївська, Гостомельська, Бучанська, Ворзельська, Ірпінська, Бородянська, Краматорська, Дебальцівська тощо.

«Наприклад, вулиця Біломорська перейменована на Чорнобаївську. Абхазька – на Ірпінську. Не буде провулка Бурятського. Це тепер провулок Бучанський», – сказав мер.

Окрім того, у місті з’являться провулок «Азовсталі», вулиці Польська (на знак подяки польському народові за підтримку) і Волонтерська.

Також у Дніпрі з’являться вулиці 25-ї Січеславської бригади та 93-ї Холодноярської бригади.

Про плани змінити назви вулиць, пов’язані з Росією, раніше заявили і в інших містах України, зокрема, в Києві, Івано-Франківську, Львові.

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