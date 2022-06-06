Росія запровадила санкції проти 61 громадянина США

МЗС Росії оголосило про запровадження персональних санкцій щодо 61 громадянина США. Як йдеться на сайті відомства, у списку – керівники провідних корпорацій, медійних платформ і рейтингових агентств, авіа- та суднобудівних компаній, а також окремі посадовці Держдепартаменту США, «причетні до вкидів про зловмисні російські кібератаки».

Зокрема, санкції введено проти міністра фінансів Джанет Єллен та міністра енергетики Дженніфер Гренхольм, директора управління Білого дому з контролю за обігом наркотичних речовин Рахула Гупта, керівника Бюро з безпеки кіберпростору та цифрової політики Держдепартаменту Дженніфер Бахус, директора з комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд.

Крім них, у списку помічник президента США з питань економіки Браян Діз, помічник глави апарату президента Дженніфер Діллон, старший радник президента Майкл Донілон, радник президента з юридичних питань Дана Ремус, директор управління Білого дому зі зв’язків з урядовими структурами Седрік Річмонд, радник президента Стівен Річчеті, помічник голови апарату Держсекретаря Томас Салліван, старший радник президента Юджин Сперлінг, керівник секретаріату президента Тіна Танден, один із керівників Netflix Рід Гастінгс та інші.

Після вторгнення Росії в Україну США запровадили кілька пакетів санкцій проти РФ. У тому числі, проти Ощадбанку та «Альфа-банку», що передбачають заморожування активів та заборону для громадян та компаній зі США вести бізнес із цими фінансовими установами. Під санкції потрапили також фізичні особи, зокрема Володимир Путін та його доньки, міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова уряду РФ Михайло Мішустін.

На початку червня обмежувальні заходи зачепили офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову, віолончеліста Сергія Ролдугіна та його дружину Олену Міртову, мільярдера Олексія Мордашова та його родичів, а також будівельника яхт президента Володимира Путіна Євгена Кочмана та його компанії Imperial Yachts. Крім того, влада США внесла до списку санкцій сім яхт і три літаки, які пов’язують з росіянами, зокрема з Путіним.