Зеленський закликав виключити Росію з продовольчої організації ООН: «вона працює на голод»

Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки 9 червня. Він подякував за припинення співпраці ОЕСР з Росією та закриття офісу в Москві, а також за рішення відкрити регіональний офіс у Києві.

«Це визнання значення нашої країни, нашого регіону, для глобального співробітництва і розвитку», – сказав він, висловивши надію на зустріч із генеральним секретарем Матіасом Корманном в українській столиці.

Читайте також: Чи можуть потяги із зерном врятувати українських фермерів та запобігти глобальній продовольчій кризі?

Зеленський у своїй промові нагадав, що протягом місяців до повномасштабного вторгнення Київ вказував на загрозу з боку Росії і закликав до превентивних санкцій, проте Захід не дослухався. Він вказав на поточну енергетичну ситуацію в Європі:

«Європа переживає одну з найскладніших енергетичних ситуацій у своїй історії. І це ми ще не знаємо, які інші кризи готує Росія вільному світу. Що буде, якщо рос армія застосує зброю масового ураження? Що бдуе, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного чи хімічного забруднення басейну чорного моря, а отже, й частини Середземного?».

Також, додав голова держави, війна в Україні впливає на харчову безпеку в усьому світі.

«Росія завжди знала, що кілька кроків саме проти нашої держави, в нашому регіоні – і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною, саме тому це базовий інтерес світу зараз – допомагати захисту України. Треба якнайшвидше закінчити війну проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море», – закликав він.

Президент України зазначив, що саме український аграрний експорт є стабілізатором на глобальному ринку. Його блокування Росією ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.

«Не може бути й мови про продовження членства Росії у ФАО – Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росії робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 мільйонів, а як максимум – більше мільярда людей?» – спитав він.

Зеленський також закликав гарантувати довгострокову безпеку України, щоб вона могла за рахунок зеленої енергетичної трансформації «гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті».