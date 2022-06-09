Зеленський закликав виключити Росію з продовольчої організації ООН: «вона працює на голод»

Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки 9 червня. Він подякував за припинення співпраці ОЕСР з Росією та закриття офісу в Москві, а також за рішення відкрити регіональний офіс у Києві.
«Це визнання значення нашої країни, нашого регіону, для глобального співробітництва і розвитку», – сказав він, висловивши надію на зустріч із генеральним секретарем Матіасом Корманном в українській столиці.
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Зеленський у своїй промові нагадав, що протягом місяців до повномасштабного вторгнення Київ вказував на загрозу з боку Росії і закликав до превентивних санкцій, проте Захід не дослухався. Він вказав на поточну енергетичну ситуацію в Європі:
«Європа переживає одну з найскладніших енергетичних ситуацій у своїй історії. І це ми ще не знаємо, які інші кризи готує Росія вільному світу. Що буде, якщо рос армія застосує зброю масового ураження? Що бдуе, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного чи хімічного забруднення басейну чорного моря, а отже, й частини Середземного?».
Також, додав голова держави, війна в Україні впливає на харчову безпеку в усьому світі.
«Росія завжди знала, що кілька кроків саме проти нашої держави, в нашому регіоні – і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною, саме тому це базовий інтерес світу зараз – допомагати захисту України. Треба якнайшвидше закінчити війну проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море», – закликав він.
Президент України зазначив, що саме український аграрний експорт є стабілізатором на глобальному ринку. Його блокування Росією ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.
«Не може бути й мови про продовження членства Росії у ФАО – Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росії робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 мільйонів, а як максимум – більше мільярда людей?» – спитав він.
Зеленський також закликав гарантувати довгострокову безпеку України, щоб вона могла за рахунок зеленої енергетичної трансформації «гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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