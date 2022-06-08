Окупаційні війська РФ почали вивозити зерно з Мелітополя потягами – мер Федоров

Російські війська розпочали вивозити зерно із Мелітополя потягами і це є свідченням того, що вони мають намір якнайшвидше залишити окуповане місто. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив мер Іван Федоров.

«Два дні тому вони розпочали вивозити наше зерно залізною дорогою. Так вони роблять це швидше і чітко зрозуміло, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше та піти», – зауважив він.

6 червня Іван Федоров заявив, що російські війська відійшли з «майже всіх блокпостів» Мелітопольського району та висловив переконання, що «в найближчі тижні чи місяці Мелітополь буде деокупований».

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.