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Новини | Суспільство

Окупанти у Мелітополі вже викрали понад півтисячі цивільних – Федоров

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ Росії

За три місяці широкомасштабної війни Росії проти України окупанти вже викрали у Мелітополі понад півтисячі цивільних жителів, повідомив мер міста Іван Федоров.

«У Мелітополі регулярно і щодня викрадають людей. За весь час окупації, за три місяці, викрали понад 500 людей. Когось утримують три дні, когось – понад місяць», – розповів він 30 травня.

За словами Федорова, наразі серед викрадених окупантами осіб є і 16-річний піліток, якого утримують у заручниках уже понад 50 діб.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

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