Безробіття і дефіцит продуктів – мер окупованого Мелітополя про основні проблеми жителів

Мер окупованого російськими силами Мелітополя Запорізької області Іван Федоров каже, що найголовнішим проблемним питанням для жителів міста зараз є дефіцит продуктів. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Жителі стикаються з дефіцитом продуктів за прийнятними цінами, ті продукти, які є, – за зовсім не прийнятними цінами. Жителі стикаються з безробіттям, яке на окупованій території перевищує 80% і жителі стикаються з тим, що зовсім небезпечно сьогодні перебувати на окупованих територіях», – зазначив Федоров.

Разом із цим він стверджує, що всі гарантовані виплати й обов’язки, які має держава Україна перед жителями, в тому числі окупованих територій, виконуються.

«І виплата пенсій, і виплата заробітних плат державним службовцям та вчителям, лікарям, все виконується в повному обсязі, бо це потрібно за чинним законодавством. Є проблема з виплатою пенсій в готівковій формі, але також є можливість для тих, хто отримував пенсію готівкою, отримувати її безготівково та переводити на картки родичів», – додав мер Мелітополя.

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. За словами Федорова, із окупованого міста вже виїхало понад 60% жителів.