Для проведення у Мелітополі «Безсмертного полку» Росія завезла «масовку» з Криму – Федоров

Для проведення в окупованому Мелітополі маршу «Безсмертний полк» Росія завезла масовку з Криму. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.

«Так, справді, певна частина учасників є жителями міста Мелітополь, але це точно не та кількість, яка сьогодні була показана в російських ЗМІ та телеграм-каналах. Учора ввечері почали привозити в автобусах людей з АР Крим для участі у цьому медійному заході», – стверджує він.

9 травня російські телеграм-канали показали, що в Мелітополі нібито пройшла хода «Безсмертний полк».

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. За словами Федорова, із окупованого міста вже виїхало понад 60% жителів.

Читайте також: «Безсмертні полки» в Белграді й Баня-Луці підтримали російську агресію проти України

Акція «Безсмертний полк» виникла в Росії 2012 року як громадська ініціатива – пройти ходою з портретом свого реального родича, який загинув чи принаймні брав участь у Другій світовій війні. Кремль перебрав цю ідею для офіціозно-пропагандистської акції, яку проводять по всій Росії (нерідко «добровільно-примусово»), а також прокремлівські активісти поза її межами – іноді під іншими назвами.

При цьому нерідко організатори ходи роздають її учасникам портрети невідомих їм людей, які після закінчення можуть викидатися в смітники. Цю ситуацію використовують критики акції, роздаючи або використовуючи портрети людей, які не мають стосунку до Другої світової, наприклад, дійових осіб художніх фільмів.

Через російське пропагандистське спрямування, а іноді й агресію акцію забороняють в інших країнах.