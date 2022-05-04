«План – вислужитися перед Кремлем». Чи приживається рубль на окупованій частині півдня?

Росія збирається в травні впроваджувати в обіг на окупованій Херсонщині рублі, заявив 28 квітня призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов. За його словами, «перехідний період» триватиме до 4-х місяців, спочатку ходитимуть і рубль, і гривня, а потім відбудеться повний перехід на рубль». Чи розпочалося поширення рублів на захоплених територіях півдня України з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Класична російська практика»

Російські окупаційні сили збираються залучити для запровадження рублевої зони на Херсонщині зареєстрований у невизнаній Південній Осетії так званий «Міжнародний розрахунковий банк», який уже працює у в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомив призначений російськими військовими так званий «голова Херсонської обласної адміністрації» Володимир Сальдо.



Він також стверджує, що зараз «на окупованій території Херсонщини пенсіонери та частково бюджетники отримують гроші на картки у гривнях, але практично всі банкомати та каси в магазинах не приймають розрахунки картками та просять розплачуватися готівкою, що створює незручності».



Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у ефірі Радіо Свобода 28 квітня заявив, що Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями. Зокрема, Данілов назвав «класичною російською практикою» спробу запровадити обіг рублів на захопленій території. Секретар РНБО впевнений, що «така практика на Херсонщині не приживеться».



Нагадаємо, раніше російські військові планували запровадити на Херсонщині рублі з квітня.

«Рублі не поширюються»

Люди кажуть, що ніяких рублів немає, де їх брати, ми не знаємо і брати їх не будемо

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів «Новинам Приазов’я», що на Херсонщині продовжується обіг гривні, російські рублі станом на сьогодні не поширюються. Однак, є нюанси: «Єдине, що як повідомляють з сіл, то люди приходили до магазинів і продавці казали, що готуйте рублі, починається приймання тільки рублів. Але люди кажуть, що ніяких рублів немає, де їх брати, ми не знаємо і брати їх не будемо, тому беріть гривню, і на тому все закінчується».

Він також повідомив, що розрахунок йде здебільшого готівкою, але є і можливість розрахуватися карткою. Банківська система продовжує працювати на Херсонщині, підсумував Хлань.



Депутат вважає, що централізованого рішення з приводу запровадження рублів на окупованій частині Херсонщини немає, оскільки злагоджена реалізація цього наміру на сьогодні не відбувається.



«Щодо самого запровадження рубля, то хотів зауважити, що це розпорядження з'явилося не з призначення обласного «керівника»-гауляйтера, його видав не Володимир Сальдо, а саме новокаховський призначенець Володимир Леонтьєв», – наголосив депутат. На його думку, це ознака певної розкоординації.

Це не більше, ніж черговий план вислужитись перед Кремлем херсонських гауляйтерів

«Запровадження рублевої зони не може відбуватися таким чином, бо для цього теоретично треба почати робити виплати в рублях, централізовано зробити якусь рублеву систему, банківські розрахунки у рублях. Тому це не більше, ніж черговий план вислужитись перед Кремлем херсонських гауляйтерів», – сказав Сергій Хлань.

За словами депутата, навіть у Генічеському районі, де окупанти видавали по десять тисяч рублів так званої «допомоги», люди все одно продовжують розраховуватися у гривнях, а рублі намагаються одразу обміняти.



На думку Сергія Хланя, російським окупаційним силам не вдасться запровадити обіг рублів на окупованому півдні, а також втриматися в регіоні надовго.

Збройні сили звільнять Херсонщину, і окупанти зі своїми планами відкинуться не тільки з Херсонщини

«Я думаю, що це буде черговий їх провал, їхні бажання ми розуміємо, їх багато і вони направлені на те, щоб зламати віру в українців. Спочатку були вкиди про «ХНРію», про «референдум», тепер про рублеву зону. Але я думаю, що і цей черговий план окупанта буде зруйнований. Треба розуміти і вірити, що незабаром наші Збройні сили звільнять Херсонщину, і окупанти зі своїми планами відкинуться не тільки з Херсонщини, а й з Криму», – впевнений Хлань.

Мелітополь: подвійні ціни та безоплатна робота

Журналістка з Мелітополя Запорізької області Світлана Залізецька повідомила, що виплати зарплат і пенсій в російській валюті наразі не здійснюються, але в магазинах міста встановлюють цінники і в рублях, і в гривнях.



«Самопризначена мерша Галина Данильченко заявила на брифінгу, що з 1 травня в Мелітополі будуть введені рублі, але насправді немає їх в такому обігу, в якому вони уявляли собі це. Обіцяли, що зарплату будуть давати рублями і що пенсії будуть платити в рублях – такого ще немає», – сказала Залізецька.

Охочих розраховуватися рублями, за словами журналістки, немає навіть серед російських військових, а населення не до кінця розуміє, як і навіщо використовувати рублі, які дають у якості решти у нових супермаркетах. Жителі Мелітополя цим незадоволені, сказала Залізецька.



За її даними, російські окупаційні сили готують до запуску в роботу місцевий банк і комунальні підприємства. У якості локації для свого «Сбербанку» обрали приміщення «Ощадбанку», який не працює на непідконтрольних територіях України.

Колектив колаборантів, яких запрошують в Ростов-на-Дону на навчання

«Їм вдалося організувати колектив колаборантів, яких запрошують в Ростов-на-Дону на навчання для того, щоб організувати свою фінансову систему і відкрити своє відділення «Сбербанку». Але як я розумію, тільки ведуться підготовчі роботи», – розповіла Залізецька.



Працівники комунальних підприємств міста при цьому працюють без оплати.

«Наприклад комунальне підприємство «Чистота», там люди взагалі зарплати не бачили, там продуктові пайки деяким людям давали замість виплат. Ні гривнею не платять, нічим не платять», – каже журналістка.

Бердянськ: «рубліфікація тільки на словах»

Колишній депутат Бердянської міської ради Віктор Дудукалов розповів, що у Бердянську російські військові анонсували перехід на російську податкову і пенсійну системи, але економічна діяльність в місті зараз здійснюється в українській валюті.

Жодної інформації про ціни або намагання перейти на рубль немає

Він зазначив, що Бердянськ у цьому плані «відстає» від інших окупованих міст Приазов’я, там займаються скоріше «показними заходами», ніж впровадженням економічної системи. Наразі у Бердянську кілька днів немає зв'язку.

«Жодної інформації про ціни або намагання перейти на рубль немає, але по Бердянську постійно курсують чутки, що це відбудеться нібито з початку травня, але травень почався, а апдейту немає», – сказав Дудукалов.



Колишньому депутату відомо, що росіяни призначили жительку Маріуполя очільницею Пенсійного фонду та планують виплачувати пенсії у рублях: «Нібито все буде організовано по їх системі, по їх законодавству. Але досі не зрозуміло, як вони будуть проводити ці виплати, бо немає електронної бази у них і вони не мають відповідного переліку пенсіонерів. Це анонсується в повітря і все».

По прикладу «ЛДНР»

Директор Агенції розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батозський зазначив, що у випадку тривалої окупації Херсонщини Росія впроваджуватиме фінансову систему в регіоні за аналогією з так званими «ЛДНР».

Ми це бачили вже під час окупації Донецької і Луганської областей

«Окупанти, як правило, роблять такий перехідний період, він триватиме кілька місяців – до трьох-чотирьох, може більше. І впродовж цього перехідного періоду вони поступово зменшують обіг гривні і вводять рублі. Ми це бачили вже під час окупації Донецької і Луганської областей. Тобто своєрідний «досвід» в окупанта є, як це робити», – прокоментував експерт.

Фінансова система буде побудована навколо банків з Південної Осетії та Криму

«В плані організаційному, звісно, окупанти будуть впроваджувати саме ту політику, яку вони вже впроваджували на Донеччині: Фінансова система буде побудована навколо банків з Південної Осетії та Криму. Саме через ці банки будуть вестися розрахунки. Головним їх аргументом переходу на цю рублеву економіку буде виплата соціальної допомоги, вони будуть виплачувати пенсії і спонукати, змушувати, людей таким чином оформлюватись в їхніх окупаційних адміністраціях, отримувати рублі. І далі це може навіть дійти до того, що вони будуть знов таки силою в такому добровільно-примусовому порядку впроваджувати російське громадянство», – зазначив Батозський.

Він наголосив, що Україна має бути готовою до таких кроків окупанта та мати план протидії.

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