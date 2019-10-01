«Банківська система» бойовиків: як Росія інтегрує ОРДЛО через Південну Осетію

На окупованій частині Донбасу рубль фактично витіснив гривню. Бойовики створили власні «банки» і масово видають платіжні картки жителям окупованих територій. При цьому використовувати їх навіть у Донецьку і Луганську можна далеко не скрізь. Як працює так звана «банківська система» незаконних угруповань «ЛНР» та «ДНР»? І що її пов’язує з зовнішнім світом? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Банківська картка – звичайна, здавалося б, річ, яка стала частиною щоденного життя, як мобільний телефон, наприклад. Але на непідконтрольній Києву території Донбасу безготівковий розрахунок – рідкість. А місцеві картки використовують, як правило, раз на місяць – щоб зняти стипендію, зарплату чи пенсію.

На банкоматах в окупованому Донецьку українською мовою написано «гроші», але видають вони не гривні, а російські рублі.

«Я б не сказав, що багато, але вони є, ну, ніби без проблем знайти можна. Не так, як було раніше, ось ці банкомати «Приватбанку», самі знаєте, на кожному розі були», – розповідає донеччанин.

«Я живу тут буквально за пару кварталів, але ніде немає банкомата, доводиться йти сюди. Є багато мережевих супермаркетів, де досі не можна розплатитися картою», – додає хлопець.

«Я цим (оплатою послуг банківською карткою – ред.) не займаюся. Я відразу всю суму зняв, навіщо мені ось цей зайвий головний біль», – каже чоловік.

«У магазинах – ні, я більше використовую готівку, бо так швидше», – переконана жінка.

Незаконне угруповання «ДНР» створило так званий «центральний республіканський банк». У Луганську працює фейковий «державний банк». Лише в Донецькій області, стверджують бойовики, видали півтора мільйона платіжних карт.

«Банківськими картками користуються не всі жителі, навіть зарплати нараховуються не на всіх підприємствах на банківські карти. Мені повідомили про п’ять великих підприємств, на яких досі люди отримують заробітну плату по-старому, як Радянському Союзі: спускаються в касу і у відомостях розписуються за отримання грошей», – розповідає головний редактор видання «Донецькі новини» Лариса Лісняк.

Створені бойовиками псевдобанки використовують відділення й обладнання українських Національного банку, «Ощадбанку» і «Приватбанку».

Аналог банківської системи СРСР, коли був центральний банк і кілька якихось галузевих

«Такий аналог банківської системи СРСР, коли був центральний банк і кілька якихось галузевих банків. Тут ще галузеві банки не створені, є тільки «центральний республіканський». Оборот йде в російських рублях, звичайно. І якщо подивитися на динаміку – десь близько 10 мільярдів рублів – середньомісячний оборот цієї квазібанківської системи», – зазначає економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Підживлює цю «систему» Росія. Але не напряму, а через таку ж невизнану, як і «республіки Донбасу», як називають себе угруповання «ЛНР» і «ДНР», Південну Осетію, сепаратистський регіон, захоплений у Грузії. За цією ж схемою відбувається розрахунок за вугілля і метал, який із Донбасу вивозять у Росію.

«ДНР» визнала тільки Південна Осетія, вони можуть з нею взаємодіяти

«Республіку» угруповання «ДНР» визнала тільки Південна Осетія, вони можуть з нею взаємодіяти, а Росія визнала Південну Осетію. Через цей трикутник відбувається рух коштів», – пояснює Лариса Лісняк.

«Російські великі підприємства, які пов’язані з металургією, вугіллям, які здійснюють відвантаження продукції, яка йде з захопленої «ДНР» території під виглядом ніби своєї продукції, потім частину цієї експортної виручки, яку отримують від продажу цих товарів, перераховують у благодійні фонди, які створені при них же. Тобто це свої кишенькові, благодійні фонди. А вже ці благодійні фонди ніби надають гуманітарну підтримку невизнаним цим самопроголошеним «республікам», – розповідає Олексій Кущ.

За роки війни рубль, як основна валюта, закріпився на окупованих територіях. Заробітна плата, пенсії, ціни в магазинах – все у російських рублях. І ця інтеграція так званої «банківської системи» незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР» у фінансову систему Росії – частина загального процесу віддалення регіону від України і наближення до Росії.

Якщо зарплата виплачується в російських рублях, відповідно, йде переорієнтація населення на Москву

«Один з основних, скажімо так, критеріїв – це в якій валюті виплачується зарплата. Якщо вона виплачується, наприклад, в гривні або виплачувалася в гривні, то місцеве населення розуміло, що існує якась залежність від Києва, зв’язок з Києвом. Якщо зараз вона виплачується в російських рублях, відповідно, йде переорієнтація населення на Москву», – пояснює Олексій Кущ.

Що цікаво, проблеми з обміном валют у Донецьку немає. Обмінників, на перший погляд, стільки ж, як і в підконтрольних Києву містах. А курс фактично відповідає російському.

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