Окупанти поїхали з «майже всіх блокпостів» Мелітопольського району – мер міста

Українські війська зможуть звільнити Мелітополь в осяжному майбутньому, вважає мер міста Іван Федоров. Про це він заявив у відеозверненні увечері 6 червня.

Федоров нагадав, що президент України Володимир Зеленський 5 червня відвідав Запорізьку область із візитом. Він також повідомив, що, за його даними, російські війська відійшли з блокпостів у районі обласного центру.

«Три дні тому з території Мелітопольського району майже з усіх блокпостів рашисти вже поїхали. Поїхали, бо наші героїчні військові роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше очистити нашу територію від рашистських загарбників. Також лишається фактом те, що кілька днів тому навіть із Василівки рашисти перемістилися в бік Зеленого Гаю, боячись наступу наших українських героїчних військовослужбовців», – заявив він.

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Мер міста висловив переконання, що «в найближчі тижні чи місяці Мелітополь буде деокупований».

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.