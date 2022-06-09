Зеленський: за 105 днів війни РФ випустила по Україні близько 2600 ракет

Російські військові випустили по Україні близько 2600 ракет від початку повномасштабного вторгнення, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні на TIME100 Gala.

«За 105 днів повномасштабної війни Росія використала проти українських міст уже близько 2 тисяч 600 різних ракет. Більшість із них – проти цивільних обʼєктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти звичайних житлових будинків», – сказав Зеленський у виступі, поширеному 9 червня.

Президент назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну «COVID-22» і закликав світ надавати «вакцину» проти цього: зброю і санкції в потрібних обсягах.

«Зброя й санкції – це так само вакцина. Вакцина проти COVID-22, який принесла Росія. Ненависть – це вірус, і він ще смертоносніший, ніж COVID-19. Він поширюється завдяки пропаганді. Завдяки безкарності вбивць… Коли ненависть постукає у ваш дім, чи будете ви готові? Хіба якась маска на обличчі зможе захистити вас від російського COVID-22? І чому вакцину проти нього – зброю та санкції – так складно отримати в достатньому обсязі?», – наголосив голова держави.

Зеленський, який раніше очолив читацький рейтинг найвпливовіших людей року журналу Time, закликав інших лідерів «бути впливовими на сто відсотків».

«Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Всі ми, всі лідери нашого часу. Ми можемо надійно захистити свободу. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, якій взагалі не місце в нашому списку. Якщо ми це можемо, значить, ми повинні це зробити. Бо вплив зобовʼязує», – наголосив він.

Станом на 4 червня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.

Напередодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що Росія в Чорному морі тримає в готовності до завдання ракетних ударів три надводних і один підводний носій ракетного озброєння: «отже, 28 «Калібрів» напоготові».