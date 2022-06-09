Російські війська продовжують нарощувати протиповітряну оборону у північно-західній частині Криму. А Кримська правозахисна група опублікувала результати моніторингу кримських онлайн-ЗМІ, судячи з яких, Росія ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну готувала інформаційний простір у Криму до ескалації та розколювала українське суспільство через пропаганду в російських медіа. Про що свідчать новини щодо нарощування системи ППО у Криму? Яких висновків дійшли експерти, які проводили моніторинг кримських ЗМІ? Про це говорили в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Армія Росії готується до оборони»

Як повідомив 6 червня представник Міноборони України Олександр Мотузяник, у районах кримських населених пунктів Оленівка та Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300.

Аналогічні повідомлення з’являлися й раніше. Так, у травні Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію, що у районі селища Чорноморське розгорнули зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління. Водночас публічно про нарощування системи ППО в Криму російські військові не повідомляють.

Український військовий експерт, керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук розповів ефірі Радіо Крим.Реалії, що приблизно за рік до початку повномасштабних військових дій на березі озера Донузлав був створений пункт мобілізаційного розгортання – базу для зарезервованої техніки.

Росіяни готуються швидше не до оборони самого Криму, а до оборони на півдні того плацдарму, який вони захопили

За словами експерта, за останні кілька тижнів з цієї бази зняли близько 60 застарілих танків Т-62, які перекинули до Запорізької області – до районів Мелітополя та Кирилівки. Також, зазначив Лакійчук, зняли зі зберігання артилерійські комплекси.

«Навіть якщо йдеться про підготовку до оборони – то росіяни готуються швидше не до оборони самого Криму, а до оборони на півдні того плацдарму, який вони захопили на території (материкової – ред.) України», – сказав Лакійчук.

Перспективним та небезпечним для ворога напрямком є ситуація в районі Мелітополя

За його оцінкою, якщо українським Збройним силам вдасться встояти на Луганщині, то надалі українські війська перейдуть до контрнаступу на інших ділянках фронту.

«Перспективним та небезпечним для ворога напрямком є ситуація в районі Мелітополя. Ті партизанські, розвідувально-диверсійні дії, які здійснюють сили оборони України на цьому напрямку, свідчать про те, що надалі під час розвитку контрнаступальної операції там буде один із основних напрямків розвитку нашого наступу. Криму варто приготуватися», – сказав Лакійчук в ефірі Радіо Крим.Реалії.

У свою чергу підконтрольний Кремлю глава окупованого Криму Сергій Аксьонов раніше заявляв, що якщо українські війська атакують півострів, то Росія відповість ударом по центру ухвалення рішень у Києві. «Українська влада вже попереджена, що саме такою буде відповідь Росії на спроби застосувати американську зброю по території Росії», – сказав він.

«Підготовлений геноцид»

У Києві презентували дослідження «Мова ворожнечі в онлайн-медіа, що висвітлюють події у Криму». Воно було готове ще на початку 2022 року, але презентацію доповіді зірвало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Автори проаналізували 11 російськомовних онлайн-видань, які писали про Крим, серед яких «РИА Крым», «КП Крым», «Русская весна» та інші, за період із грудня 2020 року до кінця травня 2021 року.



В результаті вони дійшли висновку, що Росія заздалегідь готувала кримський інформпростір до повномасштабної війни з Україною.

«Сучасні медіа навчилися обходити прямі нападки, щоб убезпечити себе з юридичного боку. Здебільшого це прихована мова ворожнечі та маніпулятивна мова ворожнечі. Тобто не використовуються прямі нападки та образи, але при цьому формується дегуманізований, маргіналізований образ нелюдини», – розповіла про особливості кримської пропаганди одна з авторок дослідження, кандидатка психологічних наук, директорка Інституту психолінгвістичних досліджень Юлія Крилова-Грек.

Ця підготовка до війни, до дегуманізації проводилася протягом восьми років. Це все – підготовлений геноцид

Цільовою групою, проти якої застосовується така мова ворожнечі, Крилова-Грек називає українців, кримських татар, представників ЛГБТ, а часом прослизають і сексистські прояви щодо жінок. За її інформацією, така цілеспрямована кампанія велася у російських медіа та медіа на території окупованого Криму та Донецької та Луганської областей.

«Якщо це «нелюдина» – то легше її вбити, вчиняти злочини проти неї, які ми зараз спостерігаємо. Ця підготовка до війни, до дегуманізації проводилася протягом восьми років», – сказала співавторка дослідження в ефірі Радіо Крим.Реалії. – Досліджувалися сайти, використовувана в них лексика, її вживання у контенті. Ми дійшли висновку, що все це – підготовлений геноцид».