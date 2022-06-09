Кремль «спалив» нового куратора окупованих територій

Ввечері 8 червня 2022 року стало відомо, що ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін розпустив так званий «уряд ДНР». Російські ЗМІ вже повідомили, хто ймовірно стане новим очільником цього «уряду», а опозиційне видання «Медуза» розповіло, хто зраз у Кремлі є куратором напрямку окупованої частини України і Донбасу, зокрема. У цей же день стало відомо, що депутат Верховної Ради України Олексій Ковальов співпрацював з окупаційною адміністрацією та перебуває у Херсоні. Радіо Донбас.Реалії пояснює, як між собою пов’язані ці три повідомлення.

Російське видання «Медуза», що у Росії визнане «іноагентом», 8 червня опублікувало матеріал про першого заступника голови Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.

«Віце-король Донбасу»

За інформацією джерел «Медузи», Кирієнко зараз є одним з наближених до Путіна людей та займається питаннями окупованої частини України (не тільки Донбасом, але й захопленими частинами Херсонської та Запорізької областей).

Підтвердженням цьому слугує те, що Кирієнко активно відвідує окуповані міста. Зокрема, це він відкривав відомий пам’ятник бабусі з червоним прапором у Маріуполі.

Останніми днями він відвідував Херсон та Мелітополь. Після цих візитів призначені Кремлем очільники цих міст знову заявили про підготовку так званого референдуму про входження територій до складу Росії.

Цікаво, що у цей же день колишній народний депутат України Олексій Ковальов завив, що він перебуває у Херсоні, підтримує російську окупацію та поїхав туди на зустріч саме із Кирієнком.

Наближені до російської влади джерела «Медузи» навіть назвали Кирієнка «віце-королем Донбасу».

На цей час досі невідомо, коли можуть бути призначені такі псевдореферендуми, й коли у Кремлі оголосять остаточне рішення про долю окупованих територій.

Радіо Донбас.Реалії вже пояснювало, чому Росія досі не ухвалила рішення про анексію цих територій, хоча анонсувала його ще на середину травня 2022 року:

З «Лідера Росії» у «голови уряду ДНР»

Ввечері 8 червня (у той день, коли Кирієнко приїхав з Херсона в ОРДЛО) стало відомо, що очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін відправив у відставку «уряд ДНР». Російські ЗМІ повідомили, хто очолить новий.

Виконувачем обов’язки «голови уряду» став Віталій Хоценко. Він займав різні посади у регіонах Росії, з 2019 року був директором департаменту промислової політики та проектного управління міністерства промисловості та торгівлі Росії.

Деталь: Хоценко був фіналістом відомого у Росії конкурсу «Лідери Росії». Цей конкурс був одним з головних проектів Сергія Кирієнка як очільника напрямку внутрішньої політики в Адміністрації президента Росії. Він навіть «привіз» цей конкурс на Донбас, коли став курувати цей напрямок від Кремля, та пообіцяв його фіналістам прискорене отримання російських паспортів. Таким чином, Хоценко є випускником «кадрової школи», створеної Кирієнком. І призначений він одночасно з відвідинами останнім Донбасу.

З цих фактів ми можемо зробити наступні висновки:

Заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є зараз основною фігурою в управлінні окупованими територіями України.

Кирієнко призначає на керівні посади в окупаційній адміністрації представників окупаційної влади.

Питання про статус та майбутнє цих територій зараз активно вирішується у верхівці керівництва Росії.

Судячи із заяв представників окупаційної адміністрації, що супроводжують візит Кирієнка на окуповані території, цілком імовірним є проведення так званих «референдумів» про приєднання до Росії та подальша їхня анексія.

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