Окупанти РФ хочуть провести «референдум» у Мелітополі, але підтримки немає – мер Федоров

Окупаційні війська Росії хочуть провести у Мелітополі так званий «референдум», але підтримки для нього немає. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив мер міста Іван Федоров.

«Учора (7 червня – ред.) відбулися гастролі на територію нашого тимчасово окупованого міста високого керівництва РФ. Після цього вони розпочали уже відкрито говорити про псевдореферендум, який, начебто, хочуть провести на території нашого міста та вцілому на окупованій частині Запорізької області. Але сьогодні навіть під дулами автоматів не вдасться зібрати людей», – вважає Федоров.

Відтак він не виключає, що такий «референдум» може і не відбудеться, а самі війська РФ вимушені будуть поспіхом покинути окуповані території Мелітопольського району.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

6 червня Іван Федоров заявив, що російські війська відійшли з «майже всіх блокпостів» Мелітопольського району та висловив переконання, що «в найближчі тижні чи місяці Мелітополь буде деокупований».