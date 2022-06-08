Щодо нардепа, який поїхав на окуповану Херсонщину, розслідують кримінальну справу – ДБР

Генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова в квітні, повідомляє Державне бюро розслідувань 8 червня.

За повідомленням, справу порушили за ініціативи та за матеріалами ДБР.

«Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму», – заявляють у відомстві.

Крім того, як стверджують у ДБР, Ковальов забезпечує розміщення російських військових у приміщеннях підконтрольного йому санаторію в Голій Пристані.

Сам Ковальов наразі не коментує повідомлення про кримінальне розслідування щодо нього.

Депутата Олексія Ковальова, який повернувся на окуповану російськими військами Херсонщину, 3 травня виключили із фракції «Слуга Народу».

Сам Ковальов раніше у коментарі «Схемам» зазначав, що «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу». За його словами, він вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.