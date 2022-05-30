Звільнення омбудсмена: Денісова каже про тиск Офісу президента на Раду, у Зеленського це заперечують

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що нібито на вимогу Офісу президента парламент розпочав збір підписів про її відставку.

«За моєю інформацією, Офіс президента не влаштовує моя активна діяльність, спрямована на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю, що такі дії влади незаконні і є такими, що втручаються у діяльність Офісу омбудсмена», – повідомила Денісова під час прес-конференції 30 травня.

У парламенті Радіо Свобода підтвердили, що наразі триває збір підписів щодо відставки Денісової, та пояснили, що депутати хочуть її звільнення через низку причин.

«Перш за все, через не завжди доречну медійну активність», – зазначив Радіо Свобода впливовий та обізнаний із ситуацією співрозмовник у Верховній Раді.

Але є іще одна причина – «системна відсутність координації дій з Офісом президента». Про це Радіо Свобода повідомив інший, обізнаний із ситуацією співрозмовник у парламенті.

Водночас на Банковій заперечують тиск на Верховну Раду у питанні звільнення Уповноваженої з прав людини, а заяву Денісової називають «спробою переключити увагу з реальних досягнень і проблем» в роботі омбудсмена «на якісь конспірологічні версії».

«Офіс Президента не проводив ніяких нарад, присвячених питанням діяльності Уповноваженої з прав людини і не планує цього робити, а оцінку діяльності цієї посадової особи здійснюють виключно народні депутати», – наголосив у коментарі Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Згідно з законодавством, термін її повноважень становить 5 років.

За словами голови правління організації «ZMINA. Центр прав людини» Тетяни Печончик, наразі «коституційних підстав для зняття Денісової немає».