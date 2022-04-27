За пів квітня Офіс омбудсмена отримав близько 400 заяв про сексуальне насильство – Денісова

За перші два тижні квітня Офіс омбудсмена отримав від громадян з окупованих чи вже звільнених територій України близько 400 заяв про випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповіла Уповноважена Верховної Ради із захисту прав людини Людмила Денісова.

За її словами, п’ятеро психологів її Офісу не справляються з таким навантаженням.

«Я висловила прохання до ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже у два рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигорання, у тому числі цих психологів, які і вдень і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні», – розповіла Денісова.

23 березня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про першу заочну підозру в порушенні законів і звичаїв війни російському військовому, який зґвалтував українську жінку, перед тим вбивши її чоловіка, на Київщині.

Про те, що російські окупанти ґвалтують жінок на окупованих українських територіях, міжнародні медіа вперше повідомили 4 березня із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

При цьому під час війни випадки зґвалтувань верифікувати практично неможливо, адже на окупованих територіях саме загарбники не дають повноцінно працювати не тільки правозахисникам, а й правоохоронцям та лікарям.