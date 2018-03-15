Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2018, Київ 17:57
Новини | Події

Рада призначила Денісову омбудсменом

Омбудсмен України Людмила Денісова (архівне фото)

Верховна Рада призначила народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову уповноваженим парламенту з прав людини.

На цю посаду претендував також адвокат Андрій Мамалига, а народний депутат Сергій Алєксєєв сьогодні зняв свою кандидатуру.

У Раді провели рейтингове голосування, за результатами якого голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував призначити Денісової омбудсменом. За її кандидатуру проголосували 280 народних депутатів при мінімально необхідний 226.

У квітні 2017 року закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На той час запропонували на посаду омбудсмена три кандидатури: Людмила Денісова (фракція «Народний фронт»), народний депутат Сергій Алєксєєв (фракція «БПП») й адвокат Андрій Мамалига. Проте тоді Рада так і не призначила омбудсмена.

13 березня активісти кількох правозахисних організацій мітингували під стінами Верховної Ради з вимогою перезапустити процес обрання омбудсмана на умовах відкритого конкурсу. Активісти також виступили проти політизації цього процесу та висловили недовіру трьом нинішнім кандидатам.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG