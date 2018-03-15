Рада призначила Денісову омбудсменом

Верховна Рада призначила народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову уповноваженим парламенту з прав людини.

На цю посаду претендував також адвокат Андрій Мамалига, а народний депутат Сергій Алєксєєв сьогодні зняв свою кандидатуру.

У Раді провели рейтингове голосування, за результатами якого голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував призначити Денісової омбудсменом. За її кандидатуру проголосували 280 народних депутатів при мінімально необхідний 226.

У квітні 2017 року закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На той час запропонували на посаду омбудсмена три кандидатури: Людмила Денісова (фракція «Народний фронт»), народний депутат Сергій Алєксєєв (фракція «БПП») й адвокат Андрій Мамалига. Проте тоді Рада так і не призначила омбудсмена.

13 березня активісти кількох правозахисних організацій мітингували під стінами Верховної Ради з вимогою перезапустити процес обрання омбудсмана на умовах відкритого конкурсу. Активісти також виступили проти політизації цього процесу та висловили недовіру трьом нинішнім кандидатам.