Активісти кількох правозахисних організацій мітингували під стінами Верховної Ради з вимогою перезапустити процес обрання омбудсмана на умовах відкритого конкурсу. Вони виступили проти політизації цього процесу та висловили недовіру трьом нинішнім кандидатам на посаду уповноваженого з прав людини – депутатові фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієві Алєксєєву, депутатові від «Народного фронту» Людмилі Денісовій та адвокатові Андрієві Мамализі (на сайті профільного комітету було зазначено, що його висунула фракція Радикальної партії Олега Ляшка).