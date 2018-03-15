Рада почала розгляд питання про призначення омбудсмена, є дві кандидатури

Верховна Рада почала розгляд питання про призначення уповноваженого парламенту з прав людини.

Спікер парламенту Андрій Парубій нагадав, що на розгляд було запропоновано три кандидатури: депутата від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Алєксєєва, Людмили Денісової (франція «Народний фронт») та адвоката Андрія Мамалиги.

Парубій також повідомив, що Сергій Алєксєєв звернувся до нього з листом щодо зняття своєї кандидатури на посаду уповноваженого Верховної Ради України.

У квітні 2017 року закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На той час запропонували на посаду омбудсмена три кандидатури: Людмила Денісова (фракція «Народний фронт»), народний депутат Сергій Алєксєєв (фракція «БПП») й адвокат Андрій Мамалига. Проте тоді Рада так і не призначила омбудсмена.

13 березня активісти кількох правозахисних організацій мітингували під стінами Верховної Ради з вимогою перезапустити процес обрання омбудсмана на умовах відкритого конкурсу.

Активісти також виступили проти політизації цього процесу та висловили недовіру трьом нинішнім кандидатам.