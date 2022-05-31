Рада провалила розгляд дистанційного голосування для депутатів

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт, який пропонува надати народним депутатам можливіть проводити дистанційні голосування. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, під час розгляду 31 травня за основу за документ проголосувало лише 178 парламентарів (зокрема, 160 «слуг народу», 9 членів депутатської групи «Платформа за життя та мир», 3 представників депутатської групи «Партія «За майбутнє», 4 члени депутатської групи «Відновлення України» та 2 позафракційні депутати). Жодного голосу «за» не дали фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» та депутатська група «Довіра».

Законопроєкт пропонував, що рішення про пленарні засідання можуть проводитись у дистанційному режимі, якщо це:

підтримує конституційна більшість парламенту,

їх проведення у стінах Верховної Ради неможливе

У законопроєкті зазначалося, що період, на який запроваджується проведення дистанційних засідань, мало б визначати та пропонувати керівництво Верховної Ради.

Під час дистанційних пленарних засідань, згідно з проєктом закону, депутати не могли б розглядати питання:

про внесення змін до Конституції України,

про дострокове припинення повноважень президента;

про укладення миру та пов’язані з цим питання.

Голосування під час дистанційних пленарних засідань у законопроєкті пропонували проводити через підняття руки із зазначенням позиції «за», «проти» або «утримався» шляхом опитування (починаючи від найбільшої за чисельністю депутатської фракції/депутської групи до найменшої та позафракційних народних депутатів).

Законопроєкт 7129 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань зареєстрували у парламенті 8 березня 2022 року.

Його співініціатором став 241 народний депутат. Зокрема, спікер Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, а також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Наразі стаття стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто.

Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов’язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.

Окрім того, окремі депутати критикували ініціативу дистанційного голосування, наголошуючи, що через онлайн-зв’язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не погрожують чи не примушують до голосування.