Рада розгляне можливість дистанційного голосування для депутатів

Верховна Рада планує розглянути за основу (тобто в першому читанні) законопроєкт, який пропонує надати депутатам можливіть проводити дистанційні голосування. Він є у порядку денному пленарного засідання 31 травня, як повідомили член фракції «Голос» Ярослав Железняк та ексспікер, а нині – позафракційний народний депутат Дмитро Разумков.

Згідно з текстом документу, опублікованому на сайті парламенту, рішення про пленарні засідання можуть проводитись у дистанційному режимі, якщо це:

підтримує конституційна більшість парламенту,

їх проведення у стінах Верховної Ради неможливе.

У законопроєкті зазначається, що період, на який запроваджується проведення дистанційних засідань, визначається та пропонується керівництвом Верховної Ради.

Під час дистанційних пленарних засідань, згідно з проєктом закону, депутати не можуть розглядати питання:

про внесення змін до Конституції України,

про дострокове припинення повноважень президента;

про укладення миру та пов’язані з цим питання.

Голосування під час дистанційних пленарних засідань у законопроєкті пропонують проводити через підняття руки із зазначенням позиції «за», «проти» або «утримався» шляхом опитування (починаючи від найбільшої за чисельністю депутатської фракції/депутської групи до найменшої та позафракційних народних депутатів).

Законопроєкт 7129 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань зареєстрували у парламенті 8 березня 2022 року.

Його співініціатором став 241 народний депутат. Зокрема, спікер Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, а також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Наразі стаття стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто.

Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов'язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.

Окрім того, окремі депутати критикували ініціативу дистанційного голосування, наголошуючи, що через онлайн-зв'язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не погрожують чи не примушують до голосування.