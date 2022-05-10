Справу щодо Іллі Киви передали до суду – ДБР

Державне бюро розслідування заявляє про закінчення розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви, обвинувальний акт передали до суду. Про це повідомляє пресслужба бюро.

«Слідчі ДБР зокрема встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Киву обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

У ДБР нагадують, що Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук.

20 квітня суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Іллі Киви.

Ілля Кива виїхав з України до початку широкомасштабної військової агресії Росії: спочатку його зафіксували у Іспанії. Уночі 24 лютого він заявив, що «українському народу потрібне звільнення», а «українці, білоруси, росіяни – це один народ».

28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії на провладному російському «Першому каналі», де він заявив, що «для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин».

3 березня Іллю Киву, якого ОПЗЖ назвали «провокатором», офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя». 15 березня Верховна Рада Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.