ГУР: Росія мінує Херсонщину боєприпасами з минулого століття

Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-их роках минулого століття, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій і зазнали при цьому втрат в живій силі й техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію і створюють інженерні загородження», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок із радянськими мінами.

«Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж у передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій», – додали в ГУР.

Там також повідомили, що при спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалися «кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7-ої військової бази 49-ої загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ».

«Із військовою поліцією й офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона ці випадки не коментувала, як і загалом не коментує останнім часом своїх втрат у повномасштабній війні проти України.

Наприкінці травня українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і просунулися на 9 кілометрів. За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.

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