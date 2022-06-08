Британська розвідка заявила про «певні успіхи» ЗСУ в контратаці на південно-західній Херсонщині

Українські війська нещодавно досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець, заявило 8 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

За даними розвідки, Росія продовжує намагатися атакувати Сєвєродонецький напрямок із трьох боків, хоча українська оборона тримається. «Малоймовірно, що за останні 24 години будь-яка сторона набула значних успіхів. У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на своїх флангах», – йдеться в повідомленні.



«Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 кілометрів, Росія та Україна стикаються з подібними проблемами у підтримці лінії оборони й одночасному звільненні боєздатних бойових підрозділів для наступальних дій», – додали у розвідці.



В окупованій Херсонській області Росія примусово вводить російський рубль як платіжний засіб і наймає російських вчителів для впровадження російської програми та мови у школах, йдеться у висновках, оприлюднених Міноборони Британії.

«Росія, швидше за все, заявлятиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення управління та рівня життя українського народу», – додали там.

Наприкінці травня українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і просунулися на 9 кілометрів. За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

В Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.