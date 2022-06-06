Росія кинула на взяття Сєвєродонецька усі резерви: навіщо?

Бої за Сєвєродонецьк чи битва за Донбас у цілому?

Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою, а найзапекліші бої нині тривають у місті Сєвєродонецьк.

Українські бійці не дозволяють супротивнику взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18 годину 6-го червня.

«Наші воїни утримують контроль у місті Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове», – мовиться у зведенні.

Раніше, як повідомляв очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, українським військовим вдалося на певний час зробити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста, але ситуація знову погіршилася.

Очільник області також наголосив, що російські військові суттєво збільшили кількість обстрілів і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську, який є сусіднім містом. Більше про стан справ на Луганщині у репортажах гарячої точки. І говоримо з керівником військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександром Стрюком.

Про це у програмі Свободи Live:

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