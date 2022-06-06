Супутник: російські окупанти будують у Харківській області понтонну переправу – «Схеми»

Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Про це свідчать знімки, які є в розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода). Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що армія РФ намагається відновити транспортну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях цього регіону.



Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не закінчено, роботи ведуться з обох берегів річки. Окупанти також почали прокладати дорогу.

Поряд з місцем будівництва переправи помічена будівельна техніка. Супутник також зафіксував неподалік, біля дерев, військову техніку РФ.

«Схеми» проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. На знімках станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явились 30 та 31 травня.

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що в цьому регіоні армія РФ «посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях».



Цей напрямок веде до регіональної траси Р-79, що йде від російського кордону у бік окупованого міста Ізюма. У цьому районі, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, тривають запеклі бої.



Військовий експерт і координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляв про переміщення у Куп’янськ-Вузловий групи повітряно-десантних військ.



«Здійснюється перекидання через залізничну станцію Куп'янськ-Вузлової свіжої батальйонно-тактичної групи повітряно-десантних військ (до 52-х одиниць ОВТ – 10 танків, 20 БМД, 5 САУ, 15 одиниць автомобільного та спеціального транспорту, 2 СОУ ЗРК «Бук-М1»), – писав Машовець 1 червня.



Куп’янськ-Вузловий підпорядковується місту Куп’янськ. Згідно з даними карти Liveuamap, селище було окуповане армією РФ щонайменше з 2 березня.



Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 27 лютого міський голова Геннадій Мацегора повідомив, що провів перемовини з військовими російської армії і здав їм місто, нібито, через погрози збройного нападу. Згодом СБУ повідомила йому про підозру та відкрила щодо нього кримінальне провадження. Як йдеться в повідомленні СБУ, йому інкримінують статті «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».