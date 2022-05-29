Мінус ще одна російська ротно-тактична група із технікою та живою силою – ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські війська знищили ще одну російську ротно-тактичну групу із технікою та живою силою.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, українські війська на Східному напрямку знищили дві російські крилаті ракети.

«А ударна авіація Повітряних Сил завдає повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке (Харківська область). Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів», – йдеться у повідомленні.

Також на Сумщині ліквідували два російські БпЛА, ще три безпілотники вразили на Донбасі, додають українські військові.

27 травня в результаті ударів по військах РФ на Херсонщині було знищено російську ротно-тактичну групу із технікою та живою силою.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні повідомив, що

російські війська вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.