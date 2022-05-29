Ситуація на Донбасі: тривають бої на трьох локаціях, 14 атак відбили та збили дві російські ракети – штаб ООС

У небі над українським Донбасом збили 2 крилаті ракети Х-59МК та відбили 14 російських атак, на трьох локаціях тривають бої, повідомив пресцентр Угруповання об’єднаних сил.

У штабі заявляють, що 29 травня українські військові знищили:

2 російські артилерійські системи;

11 російських одиниць бойової броньованої техніки;

10 російських автомобілів.

За даними штабу, російські війська обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні повідомив, що

російські війська вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».