У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках війська РФ ведуть активні бойові дії

Російські війська вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Основна мета противника – оточення українських військ біля Лисичанська, Сєвєродонецька та блокування основних логістичних шляхів, зауважують у Генштабі.



За повідомленням, на Бахмутському напрямку російські війська проводять підготовку до штурмових дій, ведуть обстріли із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню біля населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк.

У Генштабі інформують, що війська РФ завдали авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації біля населених пунктів Берестове та Покровське, також було чотири ракетних удари по населених пунктах Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар.

На Сєвєродонецькому напрямку з метою підтримки дій сухопутних підрозділів противник продовжує вогневий вплив на українські війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії.

«Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста», – повідомляється у зведенні.

На Авдіївському і Курахівському напрямках противник інтенсивно обстрілював позиції українських військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

«На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що на Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.