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Через російські обстріли на Донеччині загинули три мирних жителі – Кириленко

Зруйнована внаслідок обстрілів будівля в Бахмуті на Донеччині, 21 травня 2022 року

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що внаслідок російських обстрілів загинули три мирних жителі, ще четверо поранені.

«Росія вбиває цивільних! За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі. Ще четверо людей в області дістали поранення», – написав він у телеграмі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав Кириленко.

Всього, за даними ОВА, від початку масштабного військового вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 447 людей, поранена 1181 людина.

Бої за Бахмут: українські війська стримують російські сили за десятки кілометрів від міста (відео)
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Бої за Бахмут: українські війська стримують російські сили за десятки кілометрів від міста (відео)

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити станом на 26 травня загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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