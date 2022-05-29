Через російські обстріли на Донеччині загинули три мирних жителі – Кириленко

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що внаслідок російських обстрілів загинули три мирних жителі, ще четверо поранені.

«Росія вбиває цивільних! За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі. Ще четверо людей в області дістали поранення», – написав він у телеграмі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав Кириленко.

Всього, за даними ОВА, від початку масштабного військового вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 447 людей, поранена 1181 людина.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити станом на 26 травня загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.