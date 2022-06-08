«Домовилися домовлятися»: Боднар про переговори між Росією та Туреччиною щодо українських портів

В Анкарі завершилися переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. Про їхні підсумки він розповів у на брифінгу 8 червня.

«В даному випадку увага була прикута до питань розблокування українських портів. Як ми розуміємо поки що з публічної комунікації, йдеться тільки про те, що домовились домовлятися, немає жодних конкретних домовленостей, і їх не може бути без нас. Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка їхня позиція, і тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою стороною, щоб віднайти спільні точки дотику», – сказав він.

Боднар вказав на те, що для багатьох країн світу, в тому числі Туреччини, держав Північної Африки та Латинської Америки, розблокування українських портів означало б незалежність від інших ринків та зниження цін на хліб.

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«Російська сторона, як правило, грає в свої дурні ігри: вони намагаються вклинитися в процес догляду за суднами, продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться. Росіяни мають відійти, розблокувати ці порти, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів із портів для того, щоб, перш за все, забезпечити собі безпеку і друге – вивозити безпечно зерно», – констатував посол.

Водночас він припустив, що Росія не зацікавлена в тому, аби випустити зерно з українських портів:

«В їх інтересі продати побільше свого і накрасти наше на окупованих територіях».

Дипломат вказав на те, що Туреччина є наразі єдиною країною, якій вдалося посадити російську та українську сторони за стіл переговорів, проте наразі цей процес зупинився. Втім, Анкара не полишає спроб відновити діалог.

«Сьогоднішня зустріч мала на меті так само знайти точки дотику для продовження цих переговорів. Те, що було публічно заявлено, говорить, що вони орієнтуються більше на комунікацію сторін, що є готовність до можливого відновлення, і вони зі свого боку декларують готовність цьому сприяти. Але про конкретні якісь кроки назустріч цьому поки що не йдеться, оскільки має бути зрозуміло, які умови яка сторона висловлює», – розповів Боднар.

При цьому безпосередньою умовою з боку Києва залишається виведення російських військ з українських територій.

«Тоді переговори можуть мати шанс на успіх і завершитися підписанням певного документу. Інакше так звана теорія «мир в обмін на території» для нас не працює. І турецька сторона це прекрасно розуміє, і звичайно, вона хоча б намагається з’ясовувати тепер позицію російської сторони і допомагати у відновленні цього діалогу», – додав український посол.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що два великі українські порти в Азовському морі, захоплені російськими військами – Бердянськ і Маріуполь – готові відновити відвантаження зерна, але додав, що Київ все ще має розмінувати підходи до своїх портів для експорту.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які домовленості щодо розблокування українських портів, які не враховуватимуть інтереси України, будуть відкинуті.

Одеський порт, головний порт України, залишається заблокованим.

Вторгнення Росії в Україну порушило постачання пшениці та інших товарів з двох країн, що викликало побоювання про ризик дефіциту та голод у всьому світі.