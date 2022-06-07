Лавров прибув до Туреччини для переговорів щодо експорту зерна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

В основі переговорів є відкриття коридору безпеки для суден, що перевозять українське зерно. Туреччина запропонувала супроводжувати морські конвої з чорноморських портів України, заблокованих вторгненням Москви.

8 червня в Анкарі триватимуть переговори Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Росія захопила значну частину узбережжя України з початку вторгнення 24 лютого, а її військові кораблі контролюють Чорне та Азовське моря.

Президент Росії Володимир Путін минулого тижня заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що Москва готова працювати з Анкарою, щоб розблокувати морські перевезення.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 7 червня заявив журналістам, що Україні все ще необхідно розмінувати своє узбережжя, аби можна було експортувати зерно.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що два великі українські порти в Азовському морі, захоплені російськими військами – Бердянськ і Маріуполь – готові відновити відвантаження зерна, але додав, що Київ все ще має розмінувати підходи до своїх портів для експорту.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які домовленості щодо розблокування українських портів, які не враховуватимуть інтереси України, будуть відкинуті.

Одеський порт, головний порт України, залишається заблокованим.

Вторгнення Росії в Україну порушило постачання пшениці та інших товарів з двох країн, що викликало побоювання про ризик дефіциту та голод у всьому світі.