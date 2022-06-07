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Лавров прибув до Туреччини для переговорів щодо експорту зерна

8 червня в Анкарі триватимуть переговори Сергія Лаврова (л) та Мевлюта Чавушоглу, голів МЗС Росії та Туречччини

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

В основі переговорів є відкриття коридору безпеки для суден, що перевозять українське зерно. Туреччина запропонувала супроводжувати морські конвої з чорноморських портів України, заблокованих вторгненням Москви.

8 червня в Анкарі триватимуть переговори Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Росія захопила значну частину узбережжя України з початку вторгнення 24 лютого, а її військові кораблі контролюють Чорне та Азовське моря.

Президент Росії Володимир Путін минулого тижня заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що Москва готова працювати з Анкарою, щоб розблокувати морські перевезення.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 7 червня заявив журналістам, що Україні все ще необхідно розмінувати своє узбережжя, аби можна було експортувати зерно.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що два великі українські порти в Азовському морі, захоплені російськими військами – Бердянськ і Маріуполь – готові відновити відвантаження зерна, але додав, що Київ все ще має розмінувати підходи до своїх портів для експорту.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які домовленості щодо розблокування українських портів, які не враховуватимуть інтереси України, будуть відкинуті.

Одеський порт, головний порт України, залишається заблокованим.

Вторгнення Росії в Україну порушило постачання пшениці та інших товарів з двох країн, що викликало побоювання про ризик дефіциту та голод у всьому світі.

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