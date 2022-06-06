Росія імітує організацію гуманітарних коридорів для виведення суден з українських портів – ВМС України

Росія імітує організацію гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з українських портів, повідомляє пресцентр ВМС України.

«Міноборони рф імітує організацію так званих гуманітарних коридорів начебто для виведення цивільних іноземних суден з українських портів. Намагання зіграти на гуманності, насправді може бути нічим іншим як можливістю ворожим кораблям наблизитися до нашого узбережжя під прикриттям цивільних суден», – йдеться у повідомленні.

У ВМС наголошують, що «країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обстрілювала іноземні цивільні судна».



Дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни, додають військові.

Президент Росії Володимир Путін 3 червня заявив, що Москва гарантує прохід українських суден із зерном із чорноморських портів України у разі, якщо Київ розчистить фарватер від мін. При цьому, за словами Путіна, Росія обіцяє не використовувати це для наступу своїх військ.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.