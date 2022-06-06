Путіну довіряти не можна – Кулеба про обіцянку ненападу на Одесу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну. Так український дипломат відреагував на заяву Путіна про невикористання торговельних шляхів для нападу на Одесу.

«Путін каже, що не буде використовувати торговельні шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну – за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні», – написав Кулеба у твіттері.

Президент Росії Володимир Путін 3 червня заявив, що Москва гарантує прохід українських суден із зерном із чорноморських портів України у разі, якщо Київ розчистить фарватер від мін. При цьому, за словами Путіна, Росія обіцяє не використовувати це для наступу своїх військ.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.