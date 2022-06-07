«Домовленості без врахування інтересів України будуть відкинуті». МЗС про переговори РФ і Туреччини

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що будь-які домовленості щодо розблокування українських портів, які не враховуватимуть інтереси України, будуть відкинуті.



«Цінуємо зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті», – йдеться у заяві відомства.



У МЗС зауважують, що після нещодавнього російського ракетного удару по зерновому терміналу в Миколаєві не можна виключати планів Росії скористатися гуманітарним коридором для нападу на Одесу та південь України.



«Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря», – наголошують українські дипломати.

8 червня в Анкарі мають відбутися переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу. Серед іншого, вони мають обговорити питання розблокування українських портів.

Президент Росії Володимир Путін 3 червня заявив, що Москва гарантує прохід українських суден із зерном із чорноморських портів України у разі, якщо Київ розчистить фарватер від мін. При цьому, за словами Путіна, Росія обіцяє не використовувати це для наступу своїх військ.

Натомість Росія продовжує посилювати продовольчу кризу не лише блокуванням українських портів, а своїми обстрілами. Про знищення або пошкодження внаслідок російських обстрілів сільськогосподарської інфраструктури, зокрема зерносховищ, повідомляється регулярно.

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6 червня у ВМС України повідомили, що Росія імітує організацію гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з українських портів. У ВМС вважають, що РФ намагається зіграти на гуманності і це лише можливість для російських кораблів наблизитися до українського узбережжя.