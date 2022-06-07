Ракетні удари Росії посилюють глобальну продовольчу кризу – Боррель

Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував останній ракетний удар Росії по Миколаєву, який знищив склад із зерновим шротом.

«Ще один ракетний удар Росії, який посилює глобальну продовольчу кризу. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві», – заявив Боррель.

Він додав, що на тлі таких повідомлень дезінформація, яку поширює президент Росії Володимир Путін, «аби уникнути відповідальності, виглядає ще більш цинічною».

Як повідомив днями мер Миколаєва Олег Сєнкевич, російські загарбники 4 червня обстріляли інфраструктурний об’єкт у місті. Через обстріл загорілися склади із зерновим шротом. Вогонь знищив два складських приміщення, ніхто не постраждав.

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Російські війська й раніше завдавали ударів по складах із продовольством. Зокрема, 1 травня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що російська ракета зруйнувала два склади аграрних підприємств, один із них – із зерном.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.