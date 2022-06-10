Санкції проти Росії не зникнуть одразу після припинення вогню – Шольц

Самого лише припинення вогню не буде достатньо для скасування санкцій проти Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді 10 червня, передають міжнародні медіа.

«Санкції не зникнуть просто тому що зброя замовкла. Росія повинна досягти взаєморозуміння з Україною», – заявив він.

За словами Шольца, російська «жахлива, безглузда» агресія проти України спричинена імперіалістичним баченням Москви.

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«Ось чому так важливо, аби Європейський Союз, як і всі ми, об’єдналися в солідарності з Україною та допомогли їй захиститися від атаки», – сказав Шольц, звертаючись до Вучича.

Німецький канцлер Олаф Щольц під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем також озвучив вимогу, щоби Белград повністю узгодив свою політику з політикою Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про відносини з Росією.