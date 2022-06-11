«Русского мира» в Херсоні не буде – бійці ЗСУ

За заявою російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов), російська влада бачить тимчасово окуповані території півдня України як частину «русского мира». При цьому сам Аксьонов визнав, що витрачає 70 відсотків свого робочого часу на питання, пов'язані з цими територіями. Крим.Реалії вирішили прояснити ситуацію в цій справі.

Російський глава Криму не приховує, що «русский мир» насаджується військовою силою. «Завдяки мужності наших військовослужбовців, військових Донбасу та звільнених територій України «русский мир» повертається до своїх історичних кордонів», – написав Аксьонов на своїй сторінці у «ВКонтакте».

Аксьонов розповів, що вже понад тисяча кримських «добровольців» беруть участь у бойових діях в Україні, воюючи проти ЗСУ.

«Підрозділам було надано повну підтримку як з боку Збройних сил Росії в частині озброєння та засобів захисту, так і з нашого у частині технічних засобів для розвідки, в тому числі квадрокоптерів, прицілів нічного бачення та іншого. Закупівля здійснювалася за рахунок позабюджетних коштів, – написав Аксьонов.

У ситуації з поспішними спробами інтегрувати тимчасово окуповані території півдня України в «русский мир» проглядається велика роль кримської «команди переможців» і особисто Сергія Аксьонова, який, на відміну від свого колеги, російського губернатора Севастополя, бере участь у цьому процесі.

«Українські чиновники залишили звільнені території, тому завдання Криму – спрямувати туди управлінський десант. Це потрібно хоча б спочатку, щоб утримати політичну ситуацію. Крим може допомогти, не витрачаючи великих ресурсів. Загалом я не бачу перешкод для створення такого формування, як нова Таврійська губернія. Якщо її адміністративним центром стане Сімферополь, то це буде дуже ефективно. Тим більше, що глава Криму став інтегратором звільнених територій до складу Росії», – пише політолог із Донецька, директор Інституту миротворчих ініціатив та конфліктології (Москва) Денис Денисов.

Водночас, законно обраний мер Херсона Ігор Колихаєв, який, як і раніше, залишається в місті, на своїй сторінці у фейсбуці розповідає про реалії життя окупованого міста: «На вулицях багато російської військової техніки та машин із маркуванням «Z», тому сказати, що ми в Херсоні почуваємося безпечно – буде неправдою. Дуже багато продукції російського виробництва, але люди скаржаться на її низьку якість. Багато хто змушений стояти в чергах на отримання російської гуманітарки та соціальної допомоги, бо українська підтримка для нас поки що недоступна. Вміст телефонів постійно потрібно контролювати, тому що якщо на блокпостах виявлять «неугодний» український контент, буде багато питань і неприємностей».

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров днями повідомив, що російські окупаційні сили хочуть провести в місті так званий «референдум», але підтримки для нього немає: «Минули гастролі на територію нашого тимчасово окупованого міста високого керівництва РФ. Після цього вони почали вже відкрито говорити про псевдореферендум, який нібито хочуть провести на території нашого міста та загалом на окупованій частині Запорізької області. Але сьогодні навіть під дулами автоматів не вдасться зібрати людей».

Ставленики російської влади в Херсоні, яких підбадьорюють кримські колеги, повідомляють, що в Херсонській області «проведуть референдум про входження регіону до складу Росії». При цьому призначений російськими військовими так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоус не назвав дату проведення так званого «референдуму».

Сергій Аксьонов у своїх виступах озвучує впевненість, що в Кремлі готові «приєднати» тимчасово окуповані території.

Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, явно володіючи більшою інформацією, ніж Сергій Аксьонов, коментуючи повідомлення у ЗМІ про відмову російської сторони обговорювати на переговорах з Україною статус Запоріжжя та Херсона, заявив, що «це все не так, це неправильна інформація».

Сергій Аксьонов визнає, що й у самому Криму ситуація неспокійна.

«Сьогодні співробітники правоохоронних органів виконують колосальний обсяг роботи щодо припинення терористичних актів», – зазначив він.

Незважаючи на оптимізм російської влади, очевидці повідомляють, що ситуація на Херсонщині дуже складна.

«На Херсонщині три місяці не платять зарплати та пенсії, і зв'язку немає взагалі! Мої батьки живуть у Херсонській області, я тільки вчора приїхала звідти, і я не брешу, а кажу правду. Мені, щоб повести батькам продукти та гроші, добу на кордоні стояти довелося! Банкомати і банки не працюють, люди дуже злі!!!» – пише у коментарі на сторінці Сергія Аксьонова кримчанка Юлія Тогобицька-Коваленко.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російська влада активно схиляє до колаборації місцевих лідерів думок, дехто погоджується на таку співпрацю. Наприклад, Асан Алієв із Новоолексіївки (до 2015 року був головою Херсонського Меджлісу) заявив, що бачить перспективу розвитку регіону на прикладі Криму. «Ми б хотіли, щоб те саме було і в нашому районі», – зазначив Алієв.

Але патріоти України мають інші плани. Так, активіст міжнародного руху #LiberateCrimea, експерт Кримськотатарського ресурсного центру Сергій Пархоменко, який зараз воює в лавах ЗСУ, упевнений, що «Україна досягла стратегічного успіху – перевела війну в затяжну фазу».

РФ користується не здоровим розрахунком, а просто через безсилу лють кидає в бій усе, що залишилося у них

«У РФ сподівалися все закінчити максимум за три тижні. Але тривають уже чотири місяці війни. Крім того, офіційний Київ явно не готовий йти на поступки, які в Москві вважали б прийнятними для себе. Санкції до кінця року підкосять економіку Росії. До такого повороту подій Кремль був не готовий. РФ користується не здоровим розрахунком, а просто через безсилу лють кидає в бій усе, що залишилося у них, плюс насильно мобілізують жителів окупованих територій і ведуть вогонь з усіх ракетних та артилерійських установок. Завдання мінімум – перетворити Україну на руїну та попіл. А щодо завдання максимум, то тут РФ своїх планів не змінює – повна окупація нашої держави з прицілом перетворення України на плацдарм для вторгнення в Європу», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії експерт.

Сергій Пархоменко впевнений, що Україна поверне не лише Херсонщину, а й сам Крим.

«Зараз наше завдання – вибити з лав ту саму кількість російських окупантів, яка була вибита за три місяці війни. Якщо це вдасться, то в РФ просто не залишиться резервів. Усе, що є в них з того, що може більш-менш ефективно воювати, – це військові та техніка військової бази Росії в Таджикистані. Якщо Росія домовиться з рухом «Талібан» про ненапад – якусь частину бази перекинуть в Україну. А так у Путіна надія лише на Білорусь (Придністров'я не можна вважати резервом, який може виконати бойові завдання). Водночас, залишається ймовірність застосування РФ ядерної зброї», – зазначив експерт.

Подібної думки дотримується і командир батальйону «Крим» Іса Акаєв, вважаючи, що перемога буде за Україною.

Найближчі місяці воюватимемо, будуть втрати, будуть перемоги. Війна затягнеться, хочемо ми цього чи ні

«Ми зробимо все, щоб перемогти. Головне питання зараз у нестачі боєприпасів та озброєнь, які наші союзники нам передають. Найближчі місяці воюватимемо, будуть втрати, будуть перемоги. Війна затягнеться, хочемо ми цього чи ні. Санкції щодо агресора не дали швидкого результату. Так, їм важко, стало складніше, але не так критично, як нам би хотілося. Багато санкцій вони оминають. Проблема в тому, що бізнес рахує гроші, а не людські життя. Але перемога буде стовідсотково за нами», – поділився своїм баченням ситуації з Крим.Реалії Іса Акаєв.

Євросоюз не визнає та засуджує видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Херсона та Запоріжжя.

В інтерв'ю Крим.Реалії експрем'єр-міністр Криму Сергій Куніцин висловив переконання, що Україна поверне контроль над тимчасово окупованими територіями.

Президент України Володимир Зеленський закликав знову на всіх рівнях виступати на підтримку постачання Україні сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Він ще раз підтвердив, що «повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета».

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