Рапопорт уже одужав. Хто такий новий «генерал-губернатор» окупованих територій України?

(Рубрика «Точка зору»)

Видання «Медуза» повідомило, що кремлівський чиновник Борис Рапопорт – він обіймає скромну посаду заступника керівника департаменту адміністрації президента по забезпеченню справ Держради – займається «об’єднанням» окупованих українських територій, які нібито мають скласти новий федеральний округ у складі Росії.

Борис Рапопорт – аж ніяк не нова постать на українському напрямі, хоча відомий він значно менше, ніж публічні «куратори» України Владислав Сурков чи Дмитро Козак. У грудні 2014 року заступник начальника управління адміністрації президента Росії з питань соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Борис Рапопорт пішов з посади – за його власною заявою через поганий стан здоров’я. Насправді, причина відставки Рапопорта була зовсім в іншому. Команда помічника президента Росії Владислава Суркова провалила створення Новоросії.

Я добре запам’ятав розмову, яка відбулася у мене з одним із поінформованих російських колег у перші тижні Майдану 2013–2014 років. Я тоді хотів перевірити версію, згідно з якою Сурков упритул займався Україною та «опікувався» тодішнім президентом Віктором Януковичем. На моє запитання колега дав відповідь, справжній сенс якої я зрозумів лише через кілька місяців. «Сурков не займається Україною. Він займається Кримом. А Україною опікується Рапопорт».

Недооцінили готовність українців до опору

Сурков справді тоді був завантажений насамперед операцією з окупації та анексії Криму, спілкувався з представниками місцевих кланів, підбирав людину на посаду нового глави кримського уряду. А Рапопорт розмістив у Харкові справжній штаб, який мав забезпечити створення «Новоросії». Причому, як відомо, розкол України мав відбутися без залучення регулярних російських військ, силами лише диверсійних груп та агентури у місцевій владі та спецслужбах України.

Як стверджували, в адміністрації російського президента був страшний скандал

Як це нерідко буває із російськими чиновниками, Рапопорт та його команда переоцінили власні можливості та недооцінили готовність українців до опору. Довелося задовольнятися не «Новоросією», а частиною територій Донецької та Луганської областей – і це після того, як Володимир Путін у промові у зв’язку з анексією Криму чітко окреслив російські територіальні претензії до України.

Як стверджували, в адміністрації російського президента тоді був страшний скандал. Хто не бачив Путіна в нестямі – той взагалі мало що бачив у цьому житті. Серед постраждалих чиновників, зрозуміло, виявився і Борис Рапопорт, який змушений був повідомити про хворобу. Тим більше, що до адміністрації президента Росії Рапопорта повернули тоді саме під це конкретне завдання – розчленування України. Повернули якраз тоді, коли у Києві розпочинався Майдан.

Якщо ви прочитаєте офіційну біографію Рапопорта, ви навряд чи зрозумієте з неї, чому цей професійний інженер з Петербургу взагалі займається пострадянським простором. Але ж це – офіційна біографія.

Момент «легалізації» Рапопорта легко проглядається у 2002 році

Петербурзьке походження Рапопорта вже вказує на особливий рівень зв’язків у російській політичній еліті. Але які саме це зв’язки, з офіційної біографії ви не дізнаєтесь – треба чекати, коли відкриються архіви ФСБ. Втім, момент «легалізації» Рапопорта як аналітика легко проглядається: у 2002 році він очолив інформаційно-аналітичний відділ громадсько-політичного клубу «Соціум XXI».

Фахівець з роботи зі зрадниками, залякування, «зачистки»

Не намагайтеся знайти будь-яку інформацію про цю організацію у відкритому доступі. Знайдете хіба що повідомлення про ліквідацію клубу. Додам від себе: після приходу Володимира Путіна до влади його соратники з ФСБ – як таємні, так і явні – створили систему закритих клубів, головною функцією яких була розробка курсу розвитку Росії, який ми зараз і спостерігаємо. Вірніше, «клуби» розробляли різні варіанти, з яких Путін мав вибрати прийнятний вектор розвитку. А вже потім автори схвалених концепцій мали зайнятися їхнім втіленням. У випадку Рапопорта – спочатку підім’яти під Кремль російські регіони, а потім зайнятися тим самим на пострадянському просторі.

Рапопорт намагався задовольнити інтереси Суркова та Говоруна. А зараз він у орбіті інтересів Кирієнка

Після своєї відставки Рапопорту знову вдалося те, на що здатний аж ніяк не кожен кремлівський чиновник. Рапопорт намагався задовольнити інтереси Владислава Суркова та Олега Говоруна (Говорун, власне, і привів його до Кремля у 2013 році). А зараз він у орбіті інтересів Сергія Кирієнка, першого заступника глави адміністрації президента Росії.

Саме Кирієнку Путін доручив «оформити» анексію окупованих українських територій. І, звичайно ж, Кирієнко може вважати Рапопорта фахівцем з роботи зі зрадниками, залякування, «зачистки» та вибудовування окупаційної вертикалі влади. Тим більше, що Рапопорт уже займався цим у 2014 році.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і його проєкту Крим.Реалії

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