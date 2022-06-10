«Медуза»: Кремль хоче об’єднати захоплені українські землі в один регіон РФ

У Кремлі хочуть об’єднати окуповані українські території в один федеральний округ у складі Росії, повідомило 9 червня видання «Медуза» з посиланням на кілька джерел в адміністрації президента РФ.

Йдеться про захоплені російською армією території в Херсонській і Запорізькій областях, а також про ОРДЛО. Перед тим на цих територіях мають пройти так звані «референдуми».

За даними «Медузи», створенням єдиного округу займається заступник керівника департаменту адміністрації Володимира Путіна із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт, який у 2014 році курував окупацію Донбасу разом із тодішнім помічником Путіна Владиславом Сурковим. Саме Рапопорт займається зараз підбором кадрів для роботи у «військово-цивільних адміністраціях» захоплених українських територій.

Крім того, одне з джерел «Медузи» назвало Рапопорта головним кандидатом на посаду повноважного представника президента Росії в новому федеральному окрузі. Ідея такого призначення, за словами джерела, належить першому заступнику керівника адміністрації президента РФ Сергію Кирієнку.

8 червня підтримуваний Кремлем ватажок «ДНР» Денис Пушилін відправив у відставку так званий «уряд» цього збройного угруповання. Як йшлося у повідомленнях на сайтах бойовиків і в російських ЗМІ, Пушилін пояснив це «необхідністю прискорити інтеграційні процеси» з Росією.

Повідомляється, що так званим новим головою уряду «ДНР» став Віталій Хоценко замість Олександра Ананченка. Хоценко, родом з Дніпра, але виріс у Москві. У різний час був на державних посадах в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, у Ставропольському краю та очолював один із департаментів у Мінпромторгу РФ.

Заступником голови так званого «уряду» угруповання «ЛНР» став колишній віцегубернатор Курганської області РФ Владислав Кузнєцов. Обох чиновників називають наближеними до Сергія Кирієнка.