Ватажок бойовиків «ДНР» Пушилін розпустив свій псевдоуряд

Підтримуваний Кремлем ватажок «ДНР» Денис Пушилін відправив у відставку так званий «уряд» цього збройного угруповання. Як йдеться у повідомленнях на сайтах бойовиків і у російських ЗМІ, Пушилін пояснив це «необхідністю прискорити інтеграційні процеси» з Росією.

Повідомляється, що так званим новим головою уряду «ДНР» став Віталій Хоценко замість Олександра Ананченка. Хоценко, родом з Дніпра, але виріс у Москві. У різний час був на державних посадах в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, у Ставропольському краю та очолював один із департаментів у Мінпромторгу РФ.

Як повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, це вперше відбулося «пряме призначення» з Росії в «умовно керівні органи влади» іншої держави.

«Ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання», – зауважив Андрющенко.

Українська влада вважає непідконтрольні їй території Донбасу тимчасово окупованими і веде за них бої з російською армією та місцевими сепаратистами.

Раніше російське військове командування заявило про плани так званої «спецоперації в Україні» (так в Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.