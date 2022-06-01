Геращенко і Арестович повідомили про «поранення» ватажка «ДНР» Пушиліна. Він заперечив

Радник голови МВС України Антон Геращенко і радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомили про «поранення» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна, але сам він це спростував.

За інформацією, поширеною Геращенком 1 червня, Пушиліна та 72 «кадирівців» нібито поранили у селищі Лиман на Донеччині.

«Він туди приїхав з якоюсь певною інспекцією. Його накрила наша артилерія (як це водиться). Разом із ним загинув десяточок осіб, які були в супроводі. Війна – бентежна. Усяке трапляється», – уточнив Арестович у коментарі «24 каналу» і додав, що поки що невідомо, в якому саме стані перебуває сам Пушилін.

Водночас після цих заяв російський пропагандистський канал RT поширив відео нібито сьогоднішньої розмови ватажка «ДНР» з кореспондентом Романом Косарєвим, у якому Пушилін заперечує інформацію про своє поранення.

«Усе в порядку. Ми з губернатором Санкт-Петербургу сьогодні були в Маріуполі. Було підписання про «побратимство» між Маріуполем і Санкт-Петербургом. Почуваємо себе цілком добре», – говорить Пушилін у відео, перевірити достовірність якого наразі неможливо.