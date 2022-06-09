Бойовики «ДНР» замінили загони «Росгвардії» в окупованому Мелітополі – Старух

На окупованій частині Запорізької області відбулася ротація – про це заявив на брифінгу 9 червня голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що російські війська нібито відходять від Мелітополя на Херсонський напрямок.

«За нашою інформацією, це не війська. Питання не в самих військах, бойових підрозділах, які на певних напрямках накопичуються ворогом, а в тому, що відвели в низці громад наприкінці минулого тижня ті загони нацгвардії (Росгвардії – ред.), представників інших структур окупанта, які забезпечували контроль і тероризували місцеве населення», – сказав він.

Старух підтвердив, що ці війська дійсно відійшли з блокпостів і поїхали в Херсонському напрямку, проте їх замінили бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР».

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«Безпосередньо наразі по деяких громадах, з яких такий відхід відбувся наприкінці минулого тижня, зайшли нові. Тобто відбувається проста ротація, на місця Росгвардії зайшли представники так званого «ДНР», які зараз намагаються продовжити на новому витку терор місцевого населення», – пояснив голова області.

6 червня Іван Федоров заявив, що російські війська відійшли з «майже всіх блокпостів» Мелітопольського району та висловив переконання, що «в найближчі тижні чи місяці Мелітополь буде деокупований».

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.