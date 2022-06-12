РФ проводить перегрупування військ на Лиманському напрямку, штурмові дії у Сєвєродонецьку – Генштаб

Російські військові проводять перегрупування своїх військ на Лиманському напрямку, де активних дій не ведуть, але збільшили інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка, повідомив вранці 12 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
«На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
За повідомленням, на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Російська армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.
«Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції», – йдеться у зведенні.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках активних бойових дій війська РФ не вели, обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів, кажуть у Генштабі. Також, за повідомленням, на окремих напрямках РФ розгортає додаткові підрозділи.
На Слов’янському напрямку війська РФ здійснювали систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина, намагалися закріпитись у населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають, повідомили у Генштабі.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські війська поступово просуваються в Херсонській області, зокрема, звільнили селище Таврійське, а також мають «певні успіхи» в Запорізькій області.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.
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