РФ проводить перегрупування військ на Лиманському напрямку, штурмові дії у Сєвєродонецьку – Генштаб

Російські військові проводять перегрупування своїх військ на Лиманському напрямку, де активних дій не ведуть, але збільшили інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка, повідомив вранці 12 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

За повідомленням, на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Російська армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

«Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції», – йдеться у зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках активних бойових дій війська РФ не вели, обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів, кажуть у Генштабі. Також, за повідомленням, на окремих напрямках РФ розгортає додаткові підрозділи.

На Слов’янському напрямку війська РФ здійснювали систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина, намагалися закріпитись у населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають, повідомили у Генштабі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські війська поступово просуваються в Херсонській області, зокрема, звільнили селище Таврійське, а також мають «певні успіхи» в Запорізькій області.