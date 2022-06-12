Діти є серед постраждалих від вечірніх вибухів на Тернопільщині – голова ОВА

Внаслідок вибухів на Чортківщині в Тернопільській області ввечері 11 червня загиблих немає, є поранені, серед яких – діти, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«Про ситуацію на Чортківщині. На щастя, жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких – діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян», – написав Труш у телеграмі вранці 12 червня.

Інших подробиць він не навів, але пообіцяв надати більше інформації після 10-ої ранку.

Вибухи сталися ввечері 11 червня під час повітряної тривоги. Влада закликала жителів Чортківського району залишатися в укриттях, не знімати і не поширювати відео і фото наслідків вибухів.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько повідомив, що у Чорткові і в селі Біла вимкнули газ.

Мер Тернополя Сергій Надал після вибухів заявив, що йому стало відомо про повторний запуск російських ракет із акваторії Чорного моря, і закликав не залишати укриття.

3 квітня Тернопільщина зазнала першої атаки військ РФ – була спроба зруйнувати один з об’єтків критичної інфраструктури у Тернополі. Про який саме об’єкт йдеться, тоді не уточнювали.